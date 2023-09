Sposi arroganti indicano la qualifica nella partecipazione di nozze. «Potevano mettere anche il loro stipendio»

Ai matrimoni si possono trovare sposi di tutti i tipi. Quelli che hanno inserito nella partecipazione di nozze la qualifica, con l'università di provenienza, sono stati definiti da molti invitati "arroganti". La fotografia del biglietto d'invito dove è indicata l'università di provenienza dello sposo e della sposa è diventata virale. L'immagine è stata condivisa da @mister_whistler. I due sono indiani, lui si chiama Piyush Bajpai ed è dell'IIT Bombay mentre lei Mamta Mishra, che è dell'IIT Delhi.

"Sono deluso dal fatto che non abbiano menzionato la loro specializzazione, il loro stipendio o il loro profilo LinkedIn in quell'invito", scherza un utente.

Un’altra persona ha scritto: “Qualche decennio fa, quando i titoli di studio erano difficili da ottenere.

All you need is love to get married pic.twitter.com/sjd4SZSSJR

— Mahesh (@mister_whistler) September 12, 2023