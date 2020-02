Spazio, è morta Katherine Johnson la matematica che portò l'uomo sulla Luna: aveva 101 anni

Si è spenta a 101 anni Katherine Johnson. Lo ha annunciato in un tweet la Nasa, l'agenzia spaziale Usa per la quale la Johnson lavorò come matematica per 33 anni, fornendo un contributo fondamentale, tra l'altro, alla missione Apollo 11, che portò il primo uomo sulla Luna. La figura della Johnson e delle altre sue colleghe, pioniere del contributo dato dalle donne di colore ai programmi aerospaziali Usa, è stato celebrato nel film del 2016 “Il diritto di contare". La Johnson fu una delle matematiche chiamate a calcolare a mano, in un'epoca pre-computer, le traiettorie dei razzi e le orbite della Luna nei primi anni di attività della Nasa. Fino al 1958, insieme alle sue colleghe di colore fu costretta a lavorare in una sezione separata della Nasa, a Hampton, in Virginia, ora denominata Langley Research Center. All'età di 97 anni, la Johnson ricevette da Barack Obama la Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti.

