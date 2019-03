Londra, sparano piombini sulla gente: ferita anche una bimba di 11 anni

Sparano piombini sulla gente e tra i feriti c'è anche una bimba di 11 anni. Accade a Londra. I feriti sono quattro, fra cui la bambina di 11 anni: sono stati colpiti alla periferia sud-ovest di Londra dai pallini di armi ad aria compressa sparati per strada in pieno giorno in un episodio riconducibile apparentemente a teppismo o a uno scontro fra gang giovanili.

Lo riferiscono i media, citando Scotland Yard. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio a Figges Marsh, nella zona di Mitcham. Tutti e quattro i feriti - oltre alla bambina, una donna di 30 anni e due ragazzi ventenni - sono stati medicati in ospedale e non hanno riportato conseguenze gravi.

La polizia ha avviato un'indagine, rivolgendo un appello ai testimoni presenti e sottolineando la potenziale pericolosità delle armi ad aria compressa. La vicenda è l'ultima in una catena di violenze di strada che a Londra (come in altri centri urbani britannici) hanno fatto registrare un'impennata negli ultimi anni - soprattutto nelle periferie, fra i giovani e fra le minoranze - tanto da far gridare il mondo politico e i vertici delle forze dell'ordine alla «emergenza nazionale».

