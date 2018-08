Carabiniere spara dalla caserma della Banca d'Italia a un piccione e lo uccide

di Adelaide Pierucci

Voleva provare la carabina a piombini, così, si è affacciato alla finestra della caserma, dal lato delle camerate ed ha fatto fuoco contro un piccione, che è stramazzato all'istante a terra. A un appuntato dei carabinieri è costata l'iscrizione sul registro degli indagati da parte della procura di Roma per maltrattamento di animali la bravata di aver fatto fuoco sul volatile. Non partecipava a una battuta di caccia, ma aspettava il suo turno di servizio in caserma, in via dei Mille, all'interno della...