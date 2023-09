Terna: entra in esercizio il collegamento Elba-Continente

(Adnkronos) - Ammonta a 90 milioni di euro l’investimento per il cavo sottomarino che collegherà Portoferraio e Piombino, in provincia di Livorno, andando raddoppiare a le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell’isola. Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna: “Il progetto è stato realizzato seguendo i più elevati standard di sostenibilità. Il collegamento è infatti invisibile e per la sua posa sono state utilizzate avanzate tecnologie in grado di tutelare l’importante biodiversità marina del territorio”