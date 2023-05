Biden «vecchio senza futuro», la sorella del dittatore nordcoreano Kim all'attacco dopo gli accordi Washington-Seul su minaccia nucleare

Joe Biden? «Un vecchio senza futuro». Gli accordi Washington-Seul (con gli Usa che hanno accettato di schierare armi nucleari in caso di attacco alla Corea del Sud) irritano e non poco Pyongyang. Tanto che la sorella del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-Jong, non lesina critiche al presidente americano.

Pechino a Washington e Seoul: non provocare scontro con Pyongyang

La sorella di Kim contro Biden

Insomma le tensioni aumentano tra i due stati. A scatenare la nuova escalation è stata visita di stato del leader sudcoreano Yoon Suk Yeol negli Usa dove sono stati sottoscritti accordi di protezione del Paese da potenziali minacce nucleari. L'annuncio dell'accordo - denominato Dichiarazione di Washington - è stato accolto con rabbia dalla sorella del dittatore nordcoreano, che agisce come uno dei massimi funzionari di politica estera di suo fratello. Ha definito la mossa una «volontà d'azione ostile e aggressiva». E su Biden ha rincarato la dose definendolo «irresponsabilmente coraggioso».

Le parole da Pyongyang

La Korean Central News Agency ha citato Yo-Jong: «La recente visita del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol a Washington è stata un'occasione per noi di avere una comprensione molto più chiara della causa principale e dell'entità fisica che disturba la pace e la sicurezza della penisola coreana e del regione - ha detto -Più i nemici sono decisi a organizzare esercitazioni di guerra nucleare e più risorse nucleari dispiegano nelle vicinanze della penisola coreana, più forte diventerà l'esercizio del nostro diritto all'autodifesa».