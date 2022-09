Domenica 11 Settembre 2022, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 19:36

L'avanzata di Putin in Ucraina ora è in pericolo. Le forze di Kiev stanno riconquistando ampie aree nella regione di Kharkiv: circa 2.500 kmq sono stati ripresi in 72 ore. Come? Interrompendo le linee logistiche russe e costringendo i nemici al ritiro di grandi contingenti di soldati da più località, soprattutto Izyum e Kupyansk. Punti chiave. Perché senza queste due città la Russia non può rifornire efficacemente le sue forze nel nord-est o nell'est del paese. E quindi sono prevedibili ulteriori ritiri delle forze russe.

Gli ucraini avanzano ancora. «Siamo al confine con la Russia». Putin a Macron: si rischia catastrofe a Zaporizhzhia

I soldati russi e il terrore dell'accerchiamento

Le forze russe erano precedentemente scarsamente equipaggiate, rifornite e di morale basso. A questo elenco si può aggiungere il terrore dell'accerchiamento. Alcuni sono preoccupati che questo costringerà Putin a usare armi nucleari, ma finché gli ucraini rimarranno all'interno dei loro confini è improbabile, perché Putin sa che sarà la fine per lui, e potenzialmente anche per la Russia.

La controffensiva studiata con gli Stati Uniti

I recenti successi militari dell'Ucraina sono dovuti ai miliardi di dollari di armi, terabyte di dati di intelligence e consigli operativi dai paesi occidentali: in particolare dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. "Per diversi mesi ho pensato che l'Ucraina avrebbe respinto la Russia fino alle linee del 23 febbraio entro la fine dell'anno", ha dichiarato al Ny Times il tenente generale in pensione Frederick B. Hodges, ex comandante dell'esercito americano in Europa, riferendosi alla vigilia dell'invasione russa. "Ho osservato la logistica russa e mi è sembrato che non potessero sostenerla. Il loro morale, la disciplina e tutti i loro problemi di manodopera non sono sostenibili per fare quello che stanno cercando di fare".