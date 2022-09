Controffensiva ucraina rompe il fronte a Nord-Est. Kiev: Kupiansk libera, soldati russi in fuga da Izyum. E Mosca invia 1.300 miliziani ceceni a Kherson

La Russia ha inviato 1.300 soldati ceceni nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto oggi lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. I soldati, spiega lo Stato Maggiore, sono stati inviati a sostegno delle truppe di Mosca nelle zone occupate della regione, nel contesto della controffensiva ucraina in corso nel sud del Paese. Intanto però la controffensiva ucraina si fa strade nel Nord-Est del Paese.

L'agenzia di stampa ucraina Unian riporta che i soldati ceceni inviati da Mosca in Ucraina sono uomini del leader ceceno Ramzan Kadyrov, soldato fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin. Si tratta dei cosiddetti 'Kadyrovtsy', prosegue l'agenzia, ovvero la famigerata milizia paramilitare che opera al fianco di Kadyrov.

Circa 52.250 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 239 caccia, 212 elicotteri e 898 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 2.136 carri armati russi, 1.259 sistemi di artiglieria, 4.584 veicoli blindati per il trasporto delle truppe oltre a 15 navi e 215 missili da crociera.

Le autorità locali ucraine annunciano la liberazione di Kupiansk, nell'oblast orientale di Kharkiv. Lo ha annunciato su Telegram, Nataliia Popova, consigliere del capo del Consiglio regionale di Kharkiv. «Kupiansk è ucraina! Gloria alle forze armate dell'Ucraina!», ha detto su Telegram, citata da Ukrainska Pravda. Kupiansk era considerato uno dei principali hub logistici dell'esercito invasore russo.

Catturata dai russi una settimana dopo l'invasione del 24 febbraio, Kupiansk, nell'oblast di Kharkiv, era diventata uno snodo logistico importante per le forze del Cremlino. L'annunciata liberazione della città di circa 33 mila abitanti, appare come la più significativa vittoria per gli ucraini dopo il ritiro dei russi dalla regione di Kiev, nota la Bbc. Per la Russia è invece un umiliante sconfitta. Kupiansk si trova lungo quella che era la linea del fronte fra russi e ucraini. Secondo il think tank americano Institute for the Study of War la città era «uno snodo logistico chiave» per i rifornimenti delle forze russe. Una mappa condivisa su Twitter da Veli-Pekka Kivimaki, analista dei servizi finlandesi, evidenzia come molte linee ferroviarie del nord est dell'Ucraina passino per Kupiansk. L'annuncio della liberazione di Kupiansk avviene nel quadro della controffensiva lanciata dagli ucraini nel nord est, che si aggiunge a quella a sud verso Kherson.

Le truppe russe si stanno ritirando dalla città di Izyum e da alcuni altri insediamenti nella regione di Kharkiv. Lo affermano i media ucraini, sulla base delle testimonianze di diversi corrispondenti di guerra. L'Ukrainska Pravda cita anche un account Telegram del primo viceministro dell'Informazione dell'autoproclamata repubblica separatista filorussa di Donetsk, Danylo Bezsonov, secondo cui la fuga dei soldati «è il risultato di errori dell'alto comando», ma ora «la cosa principale è ammettere gli errori e trarre le giuste conclusioni».

«La situazione è molto difficile. Nelle ultime due settimane la città è stata sotto continui bombardamenti delle forze ucraine con munizioni straniere: (lanciarazzi) Himars e (obici) M777 da 155 mm, che hanno causato distruzione e un gran numero di morti e feriti». Lo ha detto il capo dell'amministrazione filorussa di Izyum, Vladimir Sokolov, citato da Interfax, confermando che sono in corso evacuazioni in Russia della popolazione civile dall'area. Media ucraini hanno riferito che le truppe di Kiev sono entrate a Izyum e quelle russe risultano in ritirata.