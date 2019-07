Mangia velocemente un pezzo di carne e muore soffocato: il fratello dopo 5 mesi fa la stessa tragica morte

Erano legati in vita, ma un tragico destino ha voluto che fossero uniti anche nella morte: due fratelli britannici sono deceduti soffocati da un pezzo di cibo a cinque mesi di distanza. Gwyn Francis, 62 anni, è morto per una ipossia cerebrale lo scorso 29 gennaio: era alla Mill Tavern di Flint, in Galles, quando la bistecca e le patatine che stava mangiando gli sono andate di traverso. Diverse persone sono intervenuti per salvarlo, ma il piccolo pezzo di carne che gli era rimasto incastrato in gola gli ha impedito di respirare. I medici intervenuti sul posto hanno effettuato una tracheotomia, ma per Gwyn era ormai troppo tardi.

Solo un giorno prima che l'inchiesta sulla morte di Francis iniziasse, lo scorso 3 luglio, suo fratello maggiore Selwyn, 68 anni, è soffocato con un pezzo di carne mentre era in un ristorante: è stato portato in ospedale, ma è morto il giorno dopo. Circa 18 mesi prima Selwyn era rimasto soffocato da un pezzo di bistecca nello stesso luogo, ma era stato salvato da uno dei commensali che era stato in grado di eseguire la manovra di Heimlich. L'assistente del medico legale Elizabeth Dudley-Jones ha riferito che anche nel caso di Selwyn la causa della morte è stata una ipossia cerebrale dopo un arresto cardiaco.



Con la morte nel cuore Kenneth, il fratello delle due vittime, ha raccontato che anche lui, come i suoi fratelli, ha il vizio di mangiare velocemente senza masticare il cibo in modo appropriato. Un’abitudine che, come dimostrato, può costate caro.

