Bimbo di 10 mesi soffocato dalla frutta all'asilo: muore dopo 24 ore in ospedale

Tragedia a Edimburgo. In un asilo nido un bambino di 10 mesi è stato soffocato dal cibo, probabilmente da un boccone di frutta, ed è morto il giorno seguente in ospedale, nonostante tutti gli sforzi dei medici. È successo l'altro ieri nella scuola privata Bright Horizons di Corstorphine (un sobborgo a ovest di Edimburgo): ieri è stata resa nota la morte del bimbo. Così la struttura è stata chiusa per consentire agli investigatori di compiere i rilievi.

Parents of children who go to Bright Horizons Nursery in Edinburgh tell us they are shocked at the news a 10-month-old boy has died after reportedly choking on food there on Tuesday. They describe the nursery as a “great place” #CapitalReports pic.twitter.com/n3Q1hxkjs7

— CapitalScotland News (@CapitalScotNews) 11 luglio 2019