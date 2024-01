Israele approva la carne coltivata dalle cellule bovine

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 13:17

Il ministero della Sanità di Israele ha preso una decisione senza precedenti, approvando la vendita al pubblico della carne coltivata dalle cellule bovine, in una mossa considerata unica nel mondo. L'autorizzazione riguarda il prodotto sviluppato da 'Aleph Farms', una start-up con sede a Rehovot. Secondo i media, il ministero ha giustificato l'approvazione affermando di rispondere alla crescente domanda globale di proteine e riconoscendo l'importanza di sviluppare prodotti di origine non animale come alternative alimentari. Prima di questa decisione, negli Stati Uniti e a Singapore era già stata approvata la vendita di carne coltivata di pollo.