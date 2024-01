Slovacchia pronta ad acquistare i Patriot Usa: le forze della Nato ai confini della guerra e il rischio escalation

La Slovacchia punta a difendere il suo spazio aereo. E vuole "discutere l'acquisto di un sistema di difesa missilistico Patriot dagli Stati Uniti come parte dei piani a lungo termine", ha detto il ministro della Difesa, Robert Kalinak. A riportarlo è l'agenzia di stampa britannica Reuters. Kalinak, parlando al programma domenicale dell'emittente statale RTVS, ha detto che "la Slovacchia cercherà di utilizzare uno sconto per l'eventuale acquisto di elicotteri d'attacco che ha ricevuto dagli Stati Uniti l'anno scorso". Lo sconto è arrivato dopo che Bratislava ha inviato in Ucraina i suoi aerei da caccia MiG-29 in pensione e un sistema di difesa aerea S-300. "Abbiamo aperto il dibattito se sarebbe possibile utilizzare questo sconto anche per i Patriot", ha detto ancora Kalinak.

Il piano

Bratislava ha ricevuto l'anno scorso l'offerta statunitense per 12 nuovi elicotteri Bell AH-1Z Viper con uno sconto di due terzi, con parte del prezzo coperto dal programma di finanziamento militare straniero degli Stati Uniti dopo aver inviato i suoi vecchi aerei da combattimento in Ucraina.

Lo “sconto”

C’è ottimismo nel Paese sul fatto che gli Usa offrano uno “sconto” sul prezzo del sistema Patriot, visto il continuo sostegno della Slovacchia all’Ucraina e il potenziale volume di sistemi da acquistare, ma non è stato specificato il numero ufficiale dei mezzi di difesa coinvolti per evitare speculazioni fino a quando non si arriverà a un accordo. Il MIM-104 Patriot è un sistema di missili terra-aria, il principale usato dall’Esercito Usa e da diverse nazioni alleate. È prodotto dalla compagnia di difesa statunitense Raytheon e prende il suo nome dal componente radar del sistema d’armi. Il Sistema Patriot ha sostituito il sistema Nike Hercules come il principale sistema di Difesa Aerea Alta a Media (HIMAD) dell’Esercito degli USA e ha sostituito il sistema MIM-23 Hawk come il sistema di difesa aerea tattica media dell’Esercito degli Usa.