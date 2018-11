Germania, sacerdote froda la diocesi e scommette 120mila euro online

Un sacerdote cattolico in Germania ha speso 120.000 euro per scommesse e giochi online. Lo ha reso noto una portavoce della diocesi di Magdeburgo. Il sacerdote 64enne, che appartiene alla parrocchia di Ballenstedt, si è presentato alla polizia confessando di aver frodato il vescovo Gerhard Feige. Le autorità ecclesiastiche stanno valutando la situazione e decideranno ulteriori provvedimenti nei confronti del sacerdote, che non è più responsabile della sua parrocchia. La diocesi, intanto, ha chiesto la restituzione del denaro sottratto illegalmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA