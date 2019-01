Ryanair da incubo: il volo Londra-Salonicco atterra in Romania, poi 7 ore in autobus Mappa

Ryanair è risultata la «peggior compagnia aerea a corto raggio nel Regno Unito» in un sondaggio dell'azienda specializzata in ricerche per i consumatori 'Which', svolto su alcune migliaia di persone. Lo riporta la Bbc. Non hanno fatto meglio le altre grandi compagnie britanniche, Easyjet e British Airways, che si sono posizionate rispettivamente all'11.mo e al 15.mo posto su 19 compagnie aeree. La low cost ha battuto la compagnia di bandiera britannica per qualità del cibo, servizio clienti e rapporto qualità-prezzo. Ma entrambe hanno ottenuto punteggio basso per la scomodità dei sedili. In cima alla lista, Aurigny Air Service (una piccola compagnia che ha la sua sede a Guernsay, una delle isole della Manica), Swiss Airlines, Jet2 e KLM. Ryanair, che ha previsto di trasportare circa 141 milioni di passeggeri nel 2019, è stata bocciata per le lungaggini all'imbarco, la scomodità dei sedili, la qualità di cibo e bevande e l'ambiente in cabina. Il sondaggio ha rivelato inoltre che alla domanda con quale «compagnia aerea non viaggerà mai più?» il 70% delle «migliaia di persone intervistate» ha risposto Ryanair.

Ultimo aggiornamento: 01:57

Da un volo di poco più tre ore a una gelida sfacchinata notturna di oltre sette ore in torpedone fra Timisoara (Romania) e Salonicco. Viaggio da incubo per circa 200 passeggeri della compagnia Ryanair sul volo Londra-Salonicco, dirottato ieri sera per nebbia a Timisoara, in Romania. Diversi passeggeri, già esasperati del fatto che l'aereo non fosse stato mandato in un aeroporto più vicino alla loro destinazione, non hanno accettato di buon grado l'offerta della compagnia di percorrere in autobus, con un freddo pungente, i 770 chilometri che separano Timisoara da Salonicco. In mezzo Serbia, Bulgaria, Kosovo e Macedonia.Ottantanove persone hanno declinato l'offerta, nonostante la prospettiva di passare la notte nell'area bagagli dell'aeroporto rumeno. Alcuni passeggeri hanno poi contattato i media greci, e il governo ha ottenuto dalla Aegean airlines l'approntamento di un volo speciale. Gli 89 passeggeri sono giunti a Salonicco in aereo verso le 5 di oggi pomeriggio. La compagnia ha porto le sue scuse ai passeggeri, convinti da parte loro che dietro la decisione di dirottare il volo in Romania anzichè ad Atene vi fossero stati motivi economici, affermando che la circostanza è andata «oltre il nostro controllo».IL SONDAGGIO