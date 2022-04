La Russia ha lanciato un razzo, è un «satellite militare utile alle forze armate»

Un razzo Soyuz-2.1b di medie dimensioni «con un satellite del ministero della Difesa russo è stato lanciato con successo dalla rampa di lancio n. 43 presso il sito di lancio n. 3 del cosmodromo sperimentale statale del ministero della Difesa russo (il cosmodromo di Plesetsk nella regione di Arkhangelsk ): il lancio è avvenuto alle 14:20 ora di Mosca di giovedì 7 aprile».

