Ucraina, nuova offensiva russa in estate. Kiev: «Mosca ha schierato 100.000 soldati». Dove vuole colpire

La Russia sta ammassando 100.000 soldati in vista di una potenziale offensiva estiva, ha detto venerdì il comandante delle forze di terra ucraine. "Non conosciamo appieno i piani di Mosca. Conosciamo solo i dati che hanno e che stanno creando gruppi di militari di circa 100.000 militari", ha detto il tenente generale Oleksandr Pavliuk alla televisione ucraina.

"Non sarà necessariamente un'offensiva.

Commander of the Ukrainian Ground Forces: Russia is creating a new group of troops of more than 100,000 soldiers. A new offensive against Ukraine in the summer is possible.



"They are creating a group of more than 100 thousand soldiers. It will not necessarily be an offensive.… pic.twitter.com/M8CsVH6eY7

