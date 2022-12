Sabato 10 Dicembre 2022, 11:37

Il regime di Teheran sta perseguitando e uccidendo i giovani che chiedono maggiore libertà, fino ad impiccarli per seminare terrore; a Pyongyang Kim Jong-Un, alla guida di una dittatura che si passa di padre in figlio, minaccia i paesi vicini con costosissimi missili nucleari mentre il suo popolo vive in povertà, privo di ogni libertà. Quali migliori alleati per Vladimir Putin e il suo regime, dopo l'aggressione dell'Ucraina e le continue minacce all'Occidente? Lo Zar ha più volte chiesto armi e al potente vicino di casa, la Cina, ma Xi Jinping ha mantenuto solo rapporti economici e diplomatici con la Russia, rifiutando di inviare sostegno militare.

Putin chiede aiuto alla Corea del Nord

Per questo motivo la vicinanza tra due regimi disperati come quelli di Mosca e Teheran è sempre più evidente, ma Putin nel suo isolamento è costretto a chiedere aiuto perfino alla Corea del Nord. Da mesi la Russia bombarda ferocemente obiettivi civili ucraini usando i droni kamikaze prodotti dall'Iran. Le forniture stanno finendo ma ne ha ricevuti altri. Ha spiegato l'ambasciatrice britannica alle Nazioni Unite, Barbara Woodward: «La Russia sta ora cercando di ottenere più armi, tra cui centinaia di missili balistici. In cambio, la Russia offre all'Iran un livello senza precedenti di supporto militare e tecnico. Siamo preoccupati che la Russia intenda fornire all'Iran componenti militari più avanzati, che consentiranno all'Iran di rafforzare la propria dotazione di armi».

L'Ungheria inizia a collaborare con l'Iran, che fornisce armi alla Russia

I nuovi rifornimenti di droni dall'Iran

Secondo il ministero della Difesa del Regno Unito la Russia ha ricevuto un nuovo rifornimento di droni iraniani Shahed-131 e 136. Nbcnews racconta che «la Russia sta ora fornendo un "livello senza precedenti" di supporto militare e tecnico all'Iran in cambio della fornitura di armi da parte di Teheran per la guerra in Ucraina, secondo quanto affermano alti funzionari dell'amministrazione Biden. E a dimostrazione del partenariato rafforzato, la Russia potrebbe fornire all'Iran attrezzature e componenti militari avanzati, inclusi elicotteri e sistemi di difesa aerea. In primavera, i piloti iraniani si sono addestrati in Russia per pilotare il Sukhoi Su-35, un jet da combattimento russo, che secondo i funzionari indica che l'Iran potrebbe iniziare a ricevere l'aereo entro il prossimo anno». Mosca e Teheran stanno collaborando per lo sviluppo e la produzione anche di nuove tipologie di droni. Il rapporto di Putin con il regime della Corea del Nord è simile ma meno esteso, meno significativo: in cambio di forniture di missili, Mosca sta offrendo a Pyongyang supporto militare.