Sullo sfondo del gas costoso e delle sanzioni antirusse, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati vertiginosamente e c'è stata una forte carenza. Molti impianti chimici in Europa hanno chiuso a causa dei costi del carburante. Allo stesso tempo, le esportazioni dalla Russia di Putin sono diminuite al minimo, i prodotti agricoli sono diventati più costosi. Le entrate di Mosca derivanti dalla vendita di prodotti agrochimici sono aumentate del 70% lo scorso anno, nonostante un calo delle vendite. Invece che nell'Ue, le materie prime più importanti ora finiscono in altre regioni.

Riduzione della produzione

La crisi energetica ha colpito anche l'industria chimica in Europa. La produzione di ammoniaca, elemento chiave nei fertilizzanti azotati, è diminuita. Pertanto, il leader di mercato, la norvegese Yara International, ha dovuto ridurre la capacità del 40%. La britannica Cf Industries ha chiuso due stabilimenti e anche la tedesca Basf si è parzialmente fermata. Secondo il gruppo industriale Fertilizers Europe, l'80% dei costi in questo segmento industriale è rappresentato dal gas.



Inoltre, i prezzi della cloruro di potassio sono saliti alle stelle a causa delle sanzioni occidentali contro la Bielorussia, uno dei principali produttori di nutrienti per le colture.



La Cina ha introdotto una quota per l'esportazione di prodotti agrochimici per garantire il mercato interno e la sicurezza alimentare . Il mercato globale dei fertilizzanti è diventato ancora più piccolo.



La crisi mondiale

C'è una grave carenza di fertilizzanti sul mercato. Le previsioni della Banca mondiale si sono avverate, prevedendo un aumento dei prezzi del 70%, un record da 70 anni.

Le esportazioni russe di fertilizzanti a base di azoto, fosfato e potassio sono diminuite, riducendo le scorte globali del 15%. Tuttavia, dal 23 maggio 2022, il governo ha ampliato le quote semesterli per alcuni tipi di prodotti.



Ricordiamo che a settembre, l'Ue ha revocato il divieto sui fertilizzanti dalla Russia. Ma solo formalmente. «Questa è una situazione così difficile quando non ci sono sanzioni dirette, ma ci sono restrizioni relative alla logistica, al noleggio della nave, al trasferimento di denaro, all'assicurazione», ha commentato Vladimir Putin su questa decisione all'epoca.





Ricavi in aumento

Nel contesto delle sanzioni contro azionisti e capi di società chimiche russe, la fornitura di fertilizzanti minerali all'Europa è diminuita del dieci percento. Ma i ricavi sono aumentati del 70% a 16.7 miliardi di dollari (dati gennaio-ottobre). «Ovviamente, paesi come l'India sono stati i principali beneficiari», ha affermato Josef Schmidhuber, portavoce dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao).

«Gli agricoltori europei hanno sofferto carenze e pagato prezzi esorbitanti», afferma Leonid Khazanov, un esperto industriale indipendente.



Il fatto è che le vendite sono state riorientate verso l'Asia. I prodotti sono stati inviati in Cina, India, Turchia, Vietnam, oltre che in Bangladesh, Tailandia, Birmania, Cambogia, Indonesia. Nonostante il parziale sollievo dalle restrizioni occidentali, Mosca continua a cercare acquirenti alternativi.



Global fertilizer prices have increased drastically over the past year causing an input cost burden on many farmers & potential consequences to production in the 2022/2023 year crop & #FoodSecurity - Josef Schmidhuber @FAO speaking at the @FAOGeneva Agriculture Trade Talks. pic.twitter.com/kA6pb7yF0t — FAOGeneva (@FAOGeneva) February 4, 2022

Aspettative inutili

Secondo il Financial Times, è improbabile che la Russia «continui a beneficiari di prezzi elevati» quest'anno. «Il recente calo dei prezzi del gas in Europa a causa del clima caldo ha ridotto il prezzo dei fertilizzanti», sottolinea la pubblicazione americana.

«La produzione in Europa sta diventando redditizia», ​​ha detto nel giornale Chris Lawson della società di consulenza Cru.

Tuttavia, tali aspettative potrebbero essere troppo ottimistiche. Nel 2023, le esportazioni di fertilizzanti a base di azoto e fosforo sono perfettamente in grado di raggiungere il livello del 2021, mentre i fertilizzanti di potassio possono compensare il fallimento dello scorso anno, affermano gli esperti.

L'Ue non dovrebbe contare su prezzi bassi a causa della temporanea riduzione del costo del carburante blu e del riavvio della produzione chimica.



La via d'uscita potrebbe essere la completa revoca delle sanzioni contro azionisti e dirigenti di società chimiche russe, il ripristino della cooperazione con banche occidentali e operatori logistici. Ma finora l'Unione Europea non ci ha pensato.