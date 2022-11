Grano, Mosca conferma: rientriamo nell'accordo

(Teleborsa) -lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti.che non utilizzerà ilcoinvolti nell'esportazione di beni agricoli per condurre attività militariqueste" garanzie scritte "sono state inviate al Centro di coordinamento congiunto ilafferma il ministero della Difesa di Mosca aggiungendo che "la Russia ritiene che le garanzie ricevute a questo punto sianoLo riporta la Tass. Mosca sabato ha denunciato un presunto attacco di droni ucraini contro navi russe ancorate a Sebastopoli ma Kiev ha respinto le accuse.Ad anticipare lo scenario, era stato poco prima il presidente turcoil quale aveva dichiarato che la Russia sarebbe tornata a fare parte dell'accordo che ha permesso l'esportazione di grano dai porti ucraini, da cui Mosca si è recentemente sfilata, secondo quanto aveva riportato Anadolu. Erdogan ha fatto anche sapere che sentirà oggi al telefono il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky per discutere degli ultimi sviluppi del conflitto tra Mosca e Kiev.aveva affermato sempre poco prima il ministro degli Esteri turco Mn una conferenza trasmessa da Trt, assicurando che Ankara continuava a mediareche aveva sbloccato l'esportazione di grano dai porti ucraini e da cui Mosca si era sfilata nei giorni scorsi."La Russia sostiene di non avere condizioni di sicurezza affinché grano e fertilizzanti siano esportati", aveva spiegato Cavusoglu aggiungendo che "rimuovere gli ostacoli per l'esportazione di grano e fertilizzanti dalla Russia non significa stare dalla parte della Russia, su questo c'è un consenso da parte dell'Onu e anche da parte dell'Unione europea