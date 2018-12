Esplode un palazzo in Russia. Sono 79 i dispersi dopo l'esplosione che ha distrutto un edificio di Magnitogorsk, in Russia, provocando la morte di 3 persone.Lo riferisce l'agenzia Tass, citando il vicegovernatore della regione di Chelyabinsk, Oleg Klimov. Sei persone sono state estratte vive dalle macerie. Secondo i primi accertamenti, l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas in un appartamento.