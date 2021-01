Ruba un'auto ma si accorge del bimbo seduto dietro: va dalla madre e la rimprovera

Ruba un Suv ma si accorge che sul sedile posteriore è seduto un bambino. Così corre di corsa dalla madre a rimproverarla, minacciandola di chiamare la polizia. E' quanto accaduto a Beaverton, nell'Oregon (Stati Uniti).

La mamma, intorno alle 9 di sabato scorso, aveva parcheggiato l'auto appena davanti al supermercato, per fare giusto un po' di spesa: le mancava un litro di latte e un po' di carne. Due acquisti veloci, insomma, tanto che aveva lasciato il motore acceso e le portiere aperte.

APPROFONDIMENTI NEWS Roma, contromano sull'Ostiense: inseguito dalla polizia butta la... UMBRIA Auto spaccata da "nonni" scassinatori ARDEA Roma, rubano il triciclo a 94enne: il web si mobilita per ricomprarlo PAY Nascondono l'auto rubata dipingendola di nero OCEANIA Australia, il viaggio del piccione Joe: 13mila km per trovare casa... LA DECISIONE Usa, l’Oregon è il primo Paese a depenalizzare eroina e...

Furti auto, arriva FordPass Pro con Guard Mode. Avvisa in tempo reale sullo smartphone tentativo di sottrazione

Il ladro, si legge sull'edizione on line di Oregonlive, si è reso conto della macchina aperta ed è andato a prenderla. Si è però reso conto subito che un bimbo, di 4 anni, era seduto proprio dietro di lui: ha fatto inversione a U ed è tornato dalla madre per rimbrottarla e lasciarglielo. E così ha fatto. Dopo il rimproverò, però, ha concluso la sua missione: è risalito sul Suv ed è fuggito via.

«Siamo grati che abbia riportato indietro il piccolo e abbia avuto la decenza di farlo», commenta Matt Henderson, portavoce della polizia di Beaverton, che ora è a caccia sia della Honda argento rubata sia del ladro, un uomo tra i 20 e i 30 anni.

Thief returns after stealing woman’s car, yells at her for leaving 4-year-old son alone in vehiclehttps://t.co/LtyOH3vXer pic.twitter.com/g14VTxkgY6 — WSVN 7 News (@wsvn) January 18, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA