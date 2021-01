I furti nelle abitazioni ormai non fanno più notizia, specie se il bottino è di poco conto e nessuno resta ferito. Quanto accaduto ad Ardea a casa di un 94 enne invece va oltre, perché gli è stata rubata una bicicletta a tre ruote, con tanto di cesta sul manubrio, di valore economico quasi nullo, ma fondamentale per i suoi spostamenti in autonomia. Il colpo è avvenuto l'altra notte in zona Nuova Florida, in pieno giorno. «Sono entrati nel giardino di mio padre 94enne, hanno preso degli attrezzi da giardino e una bicicletta a tre ruote malridotta con cui lui si muoveva nel giardino», ha denunciato la figlia Alessandra, che si rivolge direttamente ai ladri: «Quel che ricavate vi vada in medicine». Ma potranno ricavarne ben poco, visto lo scarso valore della bici.

La solidarietà

Di certo, colpisce la poca sensibilità dei malviventi che hanno tolto a un anziano un mezzo di locomozione per lui fondamentale. Subito è partita la solidarietà social da parte dei cittadini di Ardea, che stanno aiutando Alessandra a trovare sul web un'altra bicicletta a tre ruote da acquistare per il padre, ma senza spenderci troppo, perché «ho paura che la rubino di nuovo». L'ipotesi è che, più della bici in sé, a far gola ai malfattori è il ferro con cui è costruita, da rivendere sul mercato nero. A quanto pare non è stato l'unico furto di questi giorni. Sempre in pieno giorno, ignoti si sono introdotti nei garage di un condominio e hanno asportato tutti gli attrezzi da giardino che sono riusciti a caricare sulla loro auto. È stata sporta regolare denuncia ai carabinieri, chiamati ora a far luce sull'accaduto, tentando di frenare una nuova escalation di furti.

