Baby Sussex, Archie è (anche) il soprannome di baby George. E il web si scatena: «Come hai osato?»

Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto per il loro primogenito un nome davvero insolito, Archie Harrison. La particolarità sta nel fatto che non avrebbe legami con gli antenati della famiglia reale, né tantomeno con i parenti della duchessa di Sussex. Insomma, un nome scelto perché piace a mamma Meghan e papà Harry. Ma l'insolito nome potrebbe avere a che fare con baby George...

Archie Harrison, ecco perché Baby Sussex si chiama così

Il primogenito di Kate e William avrebbe un piccolo vezzo, presentarsi agli sconosciuti in incognito, con un nome di fantasia. Archie per l'appunto. Che Meghan abbia sentito il nomignolo del piccolo erede al trono e si sia fatta influenzare?

Manco a dirlo, i fan di baby George si sono scatenati. «Come ha osato prendere il tuo nome?», si chiedono divertiti. In ogni caso, George può stare tranquillo. Archie è solo settimo in linea di successione. L'erede al trono più amato del pianeta continua a essere lui.

