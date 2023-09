Venerdì 29 Settembre 2023, 06:53 - Ultimo aggiornamento: 07:27

PARIGI I colpi sono esplosi nella Heiman Dullaerplein, una strada popolare, di edifici bassi, due piani massimo, e negozi, a due passi dal centro di Rotterdam. Alle due e mezzo di ieri pomeriggio in città l'allerta si è sparsa in un lampo. Prima ancora che l'uomo, dopo aver ucciso una donna di 39 anni e lasciata in fin di vita una ragazzina di 14 anni, madre e figlia, in un appartamento vicino al suo, si dirigesse a passo deciso verso l'ospedale universitario Erasmus MC, una ventina di minuti a piedi oltre il canale. E lì, di nuovo il terrore: ha buttato prima una molotov nella libreria dell'ospedale, provocando subito un incendio, poi è entrato in un'aula al quarto piano dove si stava svolgendo un corso della facoltà di medicina e ha aperto ancora il fuoco, almeno quattro colpi, mirando dritto verso l'insegnante, 46 anni, che stava facendo lezione, uccidendolo sul colpo. Ieri sera il bilancio dell'attacco del 32enne era di tre morti: la 14 enne era stata ricoverata in condizioni gravissime ed è morta in serata. Si trovava a casa sua con la madre, quando l'uomo, probabilmente un vicino che conoscevano, ha fatto irruzione nell'appartamento aprendo il fuoco. Anche lì ha dato tutto alle fiamme prima di andarsene. La caccia all'uomo è durata poco, anche se per circa un'ora il quartiere è rimasto blindato, l'ospedale completamente bloccato, con i medici, i visitatori e anche molti pazienti, che sono stati fatti uscire con le mani alzate. Alla fine l'uomo è stato arrestato sul tetto, vicino alla pista di atterraggio per gli elicotteri. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un movente «personale».

L'ASSASSINO

L'uomo era un studente della facoltà di medicina e non sarebbe stato accettato nel corso dell'insegnante che ha poi ucciso. «Ho sentito degli spari e delle urla, era il panico ovunque. Siamo scappati verso l'uscita lasciando tutti gli effetti personali», ha raccontato all'Ansa Beniamino Vincenzoni, 24 anni, un medico italiano residente in Olanda, che lavora proprio nell'ospedale universitario Erasmo da Rotterdam. «L'uomo arrestato è entrato in una delle aule e ha aperto il fuoco contro un medico-docente, chiamandolo per nome prima di sparargli», ha raccontato.

In abiti militari, armato di una pistola, aveva probabilmente anche altre armi in uno zaino. Ieri sera era stato già ascoltato dai magistrati e secondo fonti della polizia si sarebbe mostrato «collaborativo». L'uomo era stato già condannato nel 2021 per maltrattamenti contro gli animali. Secondo il procuratore generale di Rotterdam Fred Westerbeke avrebbe agito da solo. «Nel luogo in cui tutti dovrebbero sentirsi al sicuro, protetti e curati, sono cadute vittime innocenti - ha dichiarato il ministro della Sanità olandese Ernst Kuipers, medico che ha diretto l'ospedale Erasmus MC - L'attacco è avvenuto in un luogo dove si curano le persone e si formano i medici del futuro. Non riesco a farmene una ragione».