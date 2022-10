Thailandia, strage all'asilo: ex poliziotto uccide a coltellate 38 persone, tra cui 24 bambini, la moglie e il figlio e poi si spara

Strage in Thailandia: 38 morti, tra cui 24 bambini, è il drammatico bilancio della strage in un asilo nido di Uthai Sawan, nel nord-est del paese, per mano di un ex poliziotto che alla fine si è tolto la vita. L'uomo ha ucciso anche la moglie, il figlio e altri familiari. L'assassino, il 34enne Panya Kamram, era un ex poliziotto che di recente era stato licenziato per problemi di droga. Fra le sue vittime anche una maestra incinta di 8 mesi.

L'ex poliziotto ha utilizzato soprattutto il coltello per assassinare i più piccoli. Lo ha reso noto la polizia di Bangkok. L'uomo si è poi tolto la vita sparandosi anche una pistola che possedeva legalmente.

Authorities have identified shooter in Nong Bua Lamphu mass shooting as 34-year-old Panya Kamram. He was seen driving a four-door white Toyota Vigo pick-up truck. ⚠️ No approach warning. Social media channels to report sighting below. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู #massshooting https://t.co/ZAWqZW3Ue0 pic.twitter.com/qYfYT2Y78Y — kaewmala (คนบ่ดีย์😈) .|||. (@Thai_Talk) October 6, 2022

Russia, spari nella scuola: almeno 15 morti (tra cui 11 bambini) e 21 feriti. Cremlino: «Aggressore forse neonazista»

Priprio oggi l'ex poliziotto era atteso in tribunale per rispondere dell'accusa di traffico di droga. Nell'asilo c'erano 30 bambini e quasi tutto stavano dormendo. L'ex agente ha prima eliminato maestre e maestri poi si è accanito sui bambini usando soprattutto i coltelli. Una furia letale con pochi precedenti nel mondo.

L'uomo è poi tornato a casa uccidedo la moglie, il figlio e altri familiari. Alla fine ha puntato la pistola contro sé stesso e si è ucciso.

«Profondo dolore dell'Italia per il terribile attacco condotto in un asilo nido in Thailandia. Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime di quest'atto ignobile e la massima vicinanza alle loro famiglie e a tutto il popolo thailandese». Lo scrive la Farnesina in un tweet.