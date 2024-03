Rihanna pagata 6 milioni di dollari per un concerto durante un matrimonio in India, ma appare svogliata. «Una truffatrice»

Rihanna si è esibita in India venerdi 1 marzo in occasione del matrimonio del figlio di una delle persone più ricche al mondo, il presidente della Reliance Industries, Mukesh Ambani. La sua esibizione è stata molto criticata dai fan, tanto che alcuni la hanno definita una truffatrice, per il cachet per questo evento: 6 milioni di dollari.

Matrimonio dell'uomo più ricco di tutta l'Asia, invitati vip: perché stanno volando in India Zuckerberg, Rihanna e Bill Gates

Le critiche

Rihanna si è esibita in un medley dei suoi successi più famosi, tra cui "Umbrella", "We Found Love", "Stay", "Rude Boy", "Diamonds" e "Work".

Bro what is she doing 😭😭😭 pic.twitter.com/BVC2ebk4OX — Danny is dead (@Berechi_) March 1, 2024

La festa di matrimonio tra Ambani e Radhika Merchant, durerà tre giorni ed è costato 120 milioni di dollari. La cantante non resterà per tutta la durata infatti è stata avvistata a distanza di meno di 24 ore in partenza dall'aereoporto di Jamanagar.