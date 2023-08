Al Festival Dannunziano arriva Morgan: cachet a rischio

«Finalmente Gabriele d’Annunzio è tornato nel suo alveo naturale: quello di uno dei più grandi intellettuali del Novecento». Ha esordito così ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, presentando la quinta edizione del Festival Dannunziano dal titolo “Vivi, odi, balla”, tre verbi evocativi e quanto mai azzeccati per celebrare «l’eclettico ingegno del Vate, il cui volto affianca lo stemma della nostra città», ha poi sottolineato il sindaco Carlo Masci. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 2 al 10 settembre a Pescara, ma la sorpresa è che prima di queste date è già partito un pre-festival Dannunziano, ieri a Miglianico con il concerto dei Tiro Mancino, continuerà stasera a Guardiagrele con il concerto del cantautore Diodato; domani invece a Rocca San Giovanni si esibirà Anna Tatangelo; giovedì 31 a Ripa Teatina ci sarà Ron e venerdì 1 settembre, a Francavilla al Mare, Francesco Gabbani. «D’Annunzio non è solo Pescara – ha spiegato l’assessore regionale alla cultura, Daniele D’Amario – è l’Abruzzo, per questo abbiamo cercato di ampliare il programma anche nella provincia di Chieti, in quei luoghi dannunziani che sono stati testimoni del passaggio del poeta». Gli eventi del festival si snodano all’interno di quattro categorie: sport, spettacolo, musica e arte. Tutti a ingresso gratuito.

Ecco i nomi di punta del cartellone Dannunziano: sabato 2 settembre, ore 21,30 al Teatro d’Annunzio, si esibirà Morgan con il suo concerto “Stramorgan Live”, ma viste le polemiche del pubblico e gli insulti che l’artista ha lanciato loro durante una serata al Parco archeologico di Selinunte, in Sicilia, il presidente regionale Sospiri ha tenuto a dire che «accoglieremo Morgan con lo stesso spirito con cui lo abbiamo fatto anni fa, perciò al momento l’evento è confermato. Sia chiaro che io non sono un censore né un bacchettone, ma non spreco i soldi pubblici, e qualora l’artista dovesse mostrare un atteggiamento offensivo interverremo sul suo cachet, perché i pagamenti siamo soliti farli dopo l’esibizione».



Poi domenica 3 settembre allo Stadio del Mare, ore 21,30, il concerto dei Boomdabash, lo stesso giorno a partire della 18 e fino a mezzanotte si potranno visitare i musei cittadini oltre l’orario di chiusura grazie alla “Notte dei Musei”. Lunedì 4 all’Aurum, ore 21,30, il concerto di Simone Cristicchi; martedì 5 settembre al teatro d’Annunzio, ore 21,30, si esibirà in concerto Raphael Gualazzi; mercoledì 6 allo Stadio del Mare, ore 19,30, si presenteranno le squadre del torneo calcistico under 15 “Scudetto Cup”, che coinvolgerà team giovanili del calibro di Juventus, Paris Saint Germain, Inter, Milan, Roma e Pescara, in serata invece, stesso luogo ma alle ore 21,30, Mara Sattei darà spettacolo con il suo concerto; giovedì 7, nell’aula Tosti dell’Aurum ore 18,45, Giordano Bruno Guerri presenterà il volume “D’Annunzio. La vita come opera d’arte”, e in serata ci sarà il concerto di Roberto Vecchioni; venerdì 8, sempre al teatro che porta il nome del poeta, alle ore 21,30, si esibirà l’orchestra sinfonica del conservatorio Luisa d’Annunzio; sabato 9 allo Stadio del Mare ci sarà Carl Brave, ore 21,30, e per chiudere domenica 10, al Teatro d’Annunzio, sul palco ci saranno Francesco Renga e Nek alle ore 21,30, unico concerto a pagamento (programma dettagliato al sito dannunzioweek.it).



«La Regione ha creduto fortemente in questa iniziativa – ha detto il sindaco Masci –, e la domanda che dovremmo porci è perché in passato un festival dedicato a d’Annunzio non si è imposto come avrebbe già dovuto all’attenzione nazionale e internazionale. Comunque, continuiamo con gli eventi della stagione che si sono aperti a maggio con il giro d’Italia, e con questo settembre altrettanto pieno cerchiamo di mettere d’Annunzio nel posto che gli spetta, e così facendo dare richiamo alla nostra città».