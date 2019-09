Turisti incontrano la Regina Elisabetta e non la riconoscono: la sua risposta è esilarante

Simpatico siparietto per la Regina Elisabetta. Mentre si trovava a passeggio nel parco della sua proprietà scozzese di Balmoral, in compagnia della sua guardia del corpo, è stata incrociata casualmente da un gruppo di turisti americani che non l’hanno riconosciuta. L’allegra combriccola ha scambiato la sovrana per un'abitante del luogo, intrattenendosi a chiacchierare con lei. Elisabetta, infatti, indossava un foulard sul capo e giaccone di tweed, un outfit ben diverso rispetto a quello a cui tutto il mondo è abituato a conoscerla.

Regina Elisabetta e Filippo, 72 anni di matrimonio: ecco qual è il loro segreto



© RIPRODUZIONE RISERVATA

A un certo punto, riporta il Daily Mail, gli americani le hanno chiesto se avesse mai incontrato la Regina. La risposta di Elisabetta è stata esilarante: «Io non ho mai incontrato la Regina, ma questo poliziotto (la guardia del corpo) sì!». I turisti hanno continuato a parlare con lei, che non ha rivelato la sua identità per tutta la conversazione. Nonostante i 93 anni, la Regina dimostra di avere ancora uno spiccato senso dello humor e tanta voglia di scherzare.