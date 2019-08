La Regina Elisabetta premia i suoi dipendenti: il bonus del 4% fa felice il suo staff

La regina Elisabetta II ha deciso di concedere un bonus ai suoi dipendenti. Come si sa, lo staff della regina aveva già perso i suoi privilegi, dalla possibilità di avere il sapone gratis a quella di poter finire il vino dei banchetti. È pur vero che c'è stato negli ultimi tempi parecchio lavoro da fare, tra la nascita del principe Louis, il royal wedding di Harry con Meghan Markle, gli impegni di Kate Middleton e William, il matrimonio della principessa Eugenie di Yor e il settantesimo compleanno del principe Carlo. Come racconta il Sun, Elisabetta II avrebbe quindi concesso a 400 suoi dipendenti un aumento del 4 per cento e un giorno in più di vacanza all’anno. Si tratta, come fa notare il tabloid, di un «gesto simbolico» ma che il personale ha gradito:

«Sono tutti molto felici», ha fatto sapere un dipendende della regina, «È il miglior aumento che abbiamo avuto negli ultimi anni». Il bonus, come dicono altre fonti, vale per coloro che guadagnano meno di 56.375 sterline l’anno, che sono circa un terzo delle 1200 persone che lavorano per la regina a Buckingham Palace, al castello di Windsor, a Balmoral e a Sandringham. Comunque, il «reddito» annuale della regina, regolato dal «sovereign grant» che garantisce alla royal family una percentuale delle proprietà dette della Corona ma appartenenti allo Stato, nell’ultimo periodo è salito ancora, attestandosi intorno agli 82 milioni di sterline.

Ultimo aggiornamento: 17:52

