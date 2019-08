Regina Elisabetta e Filippo, 72 anni di matrimonio: ecco qual è il loro segreto

LONDRA - La Regina Elisabetta e il principe Filippo stanno per festeggiare 72 anni di matrimonio. Una storia d'amore lunga e solida, offuscata da qualche presunto tradimento. Ma a pochi mesi dall'importante anniversario, ecco spuntare un'indiscrezione hot sulla loro vita intima: «L'attività sessuale...». Come riporta il sito britannico Express, l'intimità tra Elisabetta e Filippo non sarebbe mai mancata, tanto che hanno avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Ma ci sarebbe un segreto sulla loro "routine intima". La coppia reale, dal matrimonio nel novembre 1947, ha sempre dormito in camere separate ma comunicanti.

In questo modo, Elisabetta e Filippo avevano la possibilità di condividere il letto se ne avevano voglia, altrimenti, ognuno dormiva nella sua stanza. L'escamotage evidentemente ha dato i suoi frutti, tanto che oggi la coppia reale sta per festeggiare 72 anni d'amore. Auguri!