Regina Elisabetta, quando la premier Neozelandese le chiese: «Come posso essere una buona madre?». E lei rispose così

Conciliare famiglia e responsabilità di governo non è facile, soprattutto se si diventa madri proprio mentre si è in una posizione di potere. Come successo alla Regina Elisabetta, che diventò mamma di Andrea e Edoardo mentre era già sul trono.

Governare il paese ed essere una buona madre. Come si può fare? La soluzione della Regina Elisabetta è racchiusa in poche parole, in un consiglio dato alla premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, che si era rivolta a lei in occasione della nascita della sua prima figlia nel 2018. «Vai avanti» aveva detto la regina. Un consiglio semplice ma che racchiude in sé tutto il carattere e la grinta che hanno reso Elisabetta un modello di leadership femminile nel mondo.

Il consiglio alla premier neozelandese

«Pensavo a come essere il nuovo primo ministro e una mamma. Avevo pensato a leader che si erano trovati in quella posizione, ma ce n'erano così pochi a cui guardare», ha detto alla Bbc la premier Ardern, che si trova a Londra per partecipare ai funerali della Regina. Nel primo incontro con la sovrana britannica, avvenuto nel 2018, Ardern era neo premier, incinta della figlia Neve: «Come ci è riuscita?» «lei ha detto semplicemente: 'Beh, vai avanti e basta. E questo era probabilmente il consiglio migliore e più concreto che potesse darmi».

Poche donne leader sono anche mamme

La regina Elisabetta diede alla luce il principe Andrea e il principe Edoardo mentre era monarca. Ardern ha partorito la figlia Neve Te Aroha nel giugno nel 2018 ed è tornata a svolgere le funzioni di primo ministro solo due mesi dopo. È la seconda leader eletta a partorire mentre era in carica. Prima di lei Benazir Bhutto aveva partorito mentre era premier del Pakistan nel 1990.

