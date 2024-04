Martedì 2 Aprile 2024, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 14:23

Una bandiera reale issata a mezz'altezza sulla residenza di re Federico e della regina Mary ad Amalienborg ha riacceso le voci di una “crisi familiare” o di un dramma in casa. Il re e la regina di Danimarca avrebbero dovuto trascorrere una vacanza in famiglia con i loro quattro figli durante le vacanze di Pasqua ma la bandiera suggerisce che qualcosa potrebbe essere andato storto.

Le ipotesi

Molti osservatori notando questo dettaglio hanno fatto delle supposizioni: c'è chi pensa che il principe Christian non si sia presentato perchè ormai grande di età, altri hanno scherzato sul fatto che il re fosse semplicemente andato in vacanza senza sua moglie. Queste supposizioni si riferiscono alle voci secondo cui avrebbe avuto una relazione con l' ex modella messicana Genoveva Casanova dopo che la coppia era stata fotografata mentre passavano una serata fuori a Madrid lo scorso ottobre.

Madrid

Lo scorso ottobre il re venne pizzicato lo scorso ottobre a Madrid, in compagnia dell' ex modella messicana Genoveva Casanova. Nonostante le foto, l'ex modella ha negato una relazione tra i due mentre dalla casa reale non sono mai uscite dichiariazioni in merito. Secondo alcuni questo episodio potrebbe aver allontanato la coppia.