La regina di Danimarca Margrethe II fa l'ultimo giro sulla carrozza reale: ecco chi sarà l'erede al trono

Durante il tradizionale discorso di Capodanno, la regina Margrethe II di Danimarca, ultima monarca donna d'Europa, ha fatto un annuncio a sorpresa in diretta televisiva: a 83 anni e dopo 52 anni di regno, abdicherà a favore del figlio Frederick di Danimarca. La successione avverrà ufficialmente il 14 gennaio 2024 durante un Consiglio di Stato.

«Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre, mi dimetterò da regina di Danimarca - ha dichiarato la sovrana - lascerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik».

Sulla decisione è probabile che abbia pesato l’intervento alla schiena subìto a febbraio 2023 e che non le ha permesso di comparire in pubblico fino ad aprile: «È giunto il momento di passare la responsabilità alle nuove generazione”, conclude. Tuttavia i giornali danesi danno adito all'ipotesi che la decisione sia stata presa per salvare la reputazione del principe ereditario, accusato di intrattenere una relazione extraconiugale.

Federico di Danimarca, la regina ha abdicato per salvare il suo matrimonio? Il (presunto) tradimento della moglie con Genoveva Casanova

L'ultimo giro sulla carrozza reale

Dopo il discorso di fine anno, Margrethe II ha concluso le celebrazioni per l’inizio del nuovo anno compiendo l’ultimo giro sulla carrozza reale dorata trainata da cavalli bianchi per le vie di Copenhagen.

Tra pochi giorni quindi la Danimarca avrà un nuovo re, Frederik. Accanto a lui ci sarà la moglie Mary, che diverrà regina consorte e prima monarca proveniente dall’Oceania. La coppia ha quattro figli: Christian, Isabella e i gemelli Josephine e Vincent.

Dopo la morte di Elisabetta II d’Inghilterra, Margrethe deteneva il record di sovrana più longeva del mondo e capo di Stato più longevo d’Europa. Regina anche di Groenlandia e delle isole Fær Øer, salì al trono nel 1972 dopo la morte del padre Federico IX. È stata la prima donna sul trono del paese nordico dopo Margrethe I che regnò dal 1375 al 1412, rompendo la tradizione che voleva sul trono solo eredi maschi. Re Federico IX, dopo aver avuto tre figlie e perse le speranze di avere un erede maschio dalla moglie Ingrid capì quanto fosse difficile avere un erede maschio dalla moglie Ingrid decise di promuovere una riforma istituzionale che permettesse alla primogenita di ascendere al potere. Solo così Margrethe poté diventare regina di Danimarca, la più antica monarchia del continente.