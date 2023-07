Rapita a 13 anni e chiusa in auto, scrive «Help me» su un foglietto di carta e si salva

Stati Uniti, ennesimo minorenne sequestrato. Questa volta ci troviamo in California e - per fortuna - la storia ha un lieto fine. La protagonista di questa storia è una ragazzina di 13 anni, salva dopo tre lunghi giorni in balia di un uomo di 61 anni grazie a un messaggio di SOS.

Ci troviamo a sud della California. È il 9 luglio.

L'antagonista è Steven Robert Sablan, un texano che è stato arrestato con l'accusa di sequestro di minore e violenza sessuale. Dalle indagini è emerso che era già ricercato e aveva precedenti per rapina e droga.

Le forze dell'ordine hanno dichiarato che la tredicenne era stata rapita mentre camminava lungo un marciapiede in Texas vicino a una fermata di autobus: l’uomo, puntandole una pistola, l’avrebbe costretta a salire in auto e l’avrebbe portata fino in California, dove fortunatamente poi è riuscita a salvarsi.

Secondo la ricostruzione della polizia americana, Steven Robert Sablan aveva fermato la macchina a Long Beach per andare in una lavanderia a lavare i propri vestiti, lasciando la ragazzina chiusa in auto. A quel punto lei avrebbe trovato un pezzo di carta e su ha scritto «Help Me!»: alcune persone che si trovavano nel parcheggio l’hanno vista e una ha chiamato la polizia, che così l’ha salvata.

