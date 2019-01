Ragazzina 12enne partorisce: il padre è il fratellastro 14enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di 12 anni ha partorito in un ospedale di. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità. La piccola, è rimasta incinta quando aveva 11 anni e ha partorito all’inizio di questo mese, secondo quanto riportato da Community News. All’inizio c’era grossa preoccupazione «perché pensavano potesse trattarsi di, ma la questione è molto più complicata. Le autorità competenti mantengono il massimo riserbo». E sì perché la polizia ha scoperto che il padre dellaè un ragazzino di 14 anni, fratellastro della baby-mamma. Tuttavia, gli investigatori vogliono vederci chiaro e hanno aperto un’inchiesta per cercare di scavare a fondo nella vita famigliare. Ma facciamo un passo indietro: la ragazzina non aveva contezza di quello che stava vivendo. Quando si è sentita male è stata portata in ospedale. I dottori si sono resi subito conto che non si trattava di un mal di pancia, ma era una gravidanza. L’ospedale ha subito allertato la polizia, e da qui è scattato tutto. Il commissario,, ha sottolineato che ora è importante concentrarsi sulla sicurezza di entrambi i ragazzini e della loro bambina. «È una situazione delicata, siamo principalmente preoccupati di assicurarci che siano messi in atto i giusti meccanismi di supporto». I genitori potrebbero essere accusati di non aver vigilato sui minori. Non è chiaro se il ragazzino e la ragazzina vivessero sotto lo stesso tetto. Fonti governative hanno descritto il caso come «molto complesso e triste». La famiglia è sotto choc perché nessuno si era accorto della gravidanza e così hanno cercato supporto e consigli continui dalle agenzie di assistenza sanitaria e assistenza sociale per come gestire la situazione. Ora bisognerà capire cosa accadrà e a chi verrà affidata la piccola appena nata.