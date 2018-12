I medici le dicono che ha la cistite, Alicia muore a 21 anni per un tumore rarissimo

Ultimo aggiornamento: 16:33

Secondo i medici aveva una cistite dovuta a un batterio nell'acqua, ma Alicia Embrey, 21 anni, è morta in otto settimane per una rara forma di cancro. La ragazza ha cominciato a sentirsi male di ritorno dall'università e inizialmente le è stato prescritto un antibiotico ma la sua situazione è andata peggiorando finché non c'è stato più nulla da fare.In realtà Alicia aveva un carcinoma ai reni che le è stato diagnosticato quando ormai era troppo tardi: una malattia talmente rara che Alicia è stata la prima persona a vederselo diagnosticare in Galles. La ragazza è morta lo scorso settembre e i suoi amici ora stanno raccogliendo fondi per sostenere la mamma Emma e gli altri due figli.