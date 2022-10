Russia a corto di munizioni, Kiev fa esplodere scorta di mine e razzi. «Putin sempre più isolato»

Duro colpo alle munizioni dell'esercito russo. Le forze armate di Kiev hanno individuato e colpito una scorta di mine e razzi Grad nell'est dell'Ucraina: l'esplosione è stata così potente da essere udita anche a miglia di distanza. Lo si apprende da un filmato di un drone condiviso sui social dall'esercito di Kiev. Dalle immagini si vede come le fiamme dell'esplosione siano seguite da una devastante onda d'urto, che distrugge tutto ciò che si trova nell'area circostante. Infine, un'imponente colonna di fumo nero dovrasta la zona dell'attacco.

Putin a corto di munizioni: cosa sta succedendo

L'esplosione delle munizioni infligge l'ennesimo colpo alla capacità delle forze di Putin di combattere in Ucraina. Secondo quanto riferito, le scorte di armi, munizioni e ordigni pesanti (come i missili da crociera che hanno colpito Kiev lunedì) si stanno esaurendo.

In the East, Ukraine’s 43th Artillery Brigade wiped out a stockpile of Russian mines and grad rockets.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/tiK5V9oQqE — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) October 12, 2022

«Sappiamo - e i comandanti russi sul campo lo sanno - che i loro rifornimenti e munizioni stanno finendo», ha detto il direttore dell'agenzia di intelligence britannica Sir Jeremy Fleming durante una conferenza in un think tank sulla sicurezza. La mobilitazione di prigionieri e uomini inesperti in Russia «parla di una situazione disperata», ha affermato, aggiungendo che il presidente Putin è «isolato e commette errori». Fleming ha dichiarato: «Con un dibattito interno poco efficace, il suo processo decisionale si è rivelato imperfetto. È una strategia ad alto rischio che sta portando a errori strategici nel giudizio».