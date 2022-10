Crisi energetica, l'ex ministro Schäuble: «Tedeschi hanno freddo? Viziati, si mettano due maglioni»

L'ex ministro tedesco delle Finanze, Wolfgang Schäuble, ha criticato duramente le richieste del popolo tedesco allo Stato per far fronte alla crisi energetica. Durante un'intervista a "Bild-TV", il politico ha commentato in maniera piccata il timore dei tedeschi per un inverno più freddo del solito, a causa dell'aumento del gas: «Se hai freddo ti metti maglione, e se ne indossi due ancora meglio».

Wolfgang Schaeuble: «Tedeschi viziati»

L'ex ministro si è rivolto ai cittadini tedeschi definendoli "una società viziata". «I tedeschi dovranno impegnarsi di più, siamo viziati», fa appello Schäuble, che aggiunge «lo Stato dovrebbe aiutare solo chi ha veramente bisogno di aiuto. Se non puoi andare in vacanza perché altrimenti non puoi pagarti le bollette non ci vai e basta. Non è sostenibile il fatto che le persone credano che lo Stato possa fare tutto».

„Dann zieht man halt einen Pullover an!“, sagt Wolfgang Schäuble über Angst vorm Blackout und explodierende Heizkosten und stimmt alle Deutschen auf einen Winter voller Entbehrungen ein. Ab 22.15 Uhr bei BILD TV! pic.twitter.com/L2NnLehFTV — BILD (@BILD) October 10, 2022

Schäuble poi sottolinea: «Durante questa crisi energetica, bisognerà cambiare alcune abitudini per risparmiare elettricità e costi, e allo stesso tempo fare qualcosa per il clima». In molti in Germania hanno ritenuto le parole di Schäuble quasi irriverenti nei confronti di molte persone, anche alla luce delle proteste attualmente in corso nell'est della Germania, dove diverse migliaia di persone stanno manifestando contro gli aumenti vertiginosi dei costi energetici.

