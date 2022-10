Putin e il nuovo bombardiere strategico. «Testato il motore, pronto per l'anno nuovo»

La Russia e la guerra: cosa succede? Succede che la Russia stessa ha effettuato collaudi al banco di «diversi prototipi» del nuovo motore, denominato in codice Izdeliye RF, per il bombardiere strategico di prossima generazione PAK DA: lo riporta la Tass, che cita una fonte del settore della difesa nazionale. «Diversi prototipi di motori sono già stati sottoposti a una parte dei test al banco. Le prove continuano. I risultati indicheranno se il motore conferma le caratteristiche progettate», ha detto la fonte. Gli uomini di Vladimir Putin proseguono a lavorare per aumentare la produzione delle armi e della tecnologia dei rifornimenti.

Per l'Izdeliye RF è stato preparato uno speciale banco di prova. La società UEC-Kuznetsov (parte della United Engine Corporation all'interno della società tecnologica statale Rostec) si sta preparando a produrre i nuovi motori, ha aggiunto la fonte.

Russia Is Bench-Testing Its New Izdeliye RF Engine For PAK-DA Strategic Bomber As Moscow Focusses On Hypersonic & Stealth

EurAsian Timeshttps://t.co/GZTTACjN3e — SourcesEh (@sourceseh) October 31, 2022

Una fonte interna del complesso militare-industriale ha spiegato che i risultati dei test hanno mostrato che il motore era conforme ai parametri di progettazione. «Diversi prototipi di motori hanno già superato parte dei test al banco. Ora i test sono in corso. Sulla base dei loro risultati, possiamo dire che il motore conferma i parametri in esso stabiliti», ha affermato sempre la fonte al Tass.

Putin, tre sosia per coprire la sua fuga? L'intelligence ucraina: «Dov'è finito il presidente russo?»

Putin, «le spie russe hanno hackerato il telefono personale di Liz Truss». E a Londra scoppia il caso

Il vicedirettore generale e amministratore delegato dello stabilimento di Kuznetsov, Alexei Sobolev, aveva già spiegato che l'assemblaggio del motore era iniziato. “Il primo motore” in ferro «è già stato prodotto, è in fase di montaggio, e sarà pronto per le prove al banco entro fine anno. Abbiamo in programma di avviarli all'inizio del prossimo anno», ha detto. La Russia ha recentemente compiuto progressi significativi nella tecnologia dei motori con lo sviluppo del suo motore turbofan commerciale PD-14 ad alto bypass, il primo motore a reazione di quinta generazione sviluppato in Russia.