Putin, l'intelligence britannica: «Recluta nuovi paracadutisti e truppe aviotrasportate per i Tos-1A». Cosa sappiamo sull'uso dei sistemi termobarici

Il trasferimento di sistemi termobarici Tos-1A alle truppe aviotrasportate russe potrebbe significare una nuova fase del conflitto russo-ucraino. A riportare la notizia è l'intelligence del Ministero della Difesa britannico. Inoltre, l'esercito della Federazione Russa sta reclutando nuove milizie: paracadutisti e truppe aviotrasportate.

Cosa sono i Tos-1A

Si tratta di armi da utilizzare con cura. I missili termobarici sfruttano l'ossigeno presente nell'aria per generare esplosioni ad alta temperatura. I missili sono conosciuti anche come «bomba a vuoto», realizzata con combustibile (idrocarburi) e parti metalliche. La detonazione - in due fasi - è violentissima per via della reazione chimica tra idrocarburi e l'ossigeno atmosferico che si forma e penetra in ogni dove prima di essere innescata. Una bomba letale per chi si trova nel breve raggio, che interessa gli organi interni, e devastante per qualsiasi cosa si trovi nella traiettoria dell'onda d'urto. Quanto agli avvistamenti, il corrispondente della Cnn Frederik Pleitgen, postò su Twitter un video di un camion militare russo mentre si dirigeva in direzione del confine ucraino con a bordo un sistema Tos-1 in grado di lanciare missili termobarici.

I Tos-1a sono altamente distruttivi e di solito sono utilizzati dalle truppe russe specializzate nella difesa chimica, biologica e radiologica in Ucraina. Prima di ora non sono mai stati ufficialmente messi a disposizione del corpo dei Vdv, un corpo militare russo d'élite, parte integrante delle Forze armate della Federazione Russa, ma con comando indipendente da Marina, da Aeronautica ed Esercito. II Vdv corrisponde comunemente alle nostre truppe aviotrasportate (anche fanteria aeromobile), unità di fanteria di un esercito che sono trasportate in territorio d'operazioni o sul campo di battaglia, mediante l'impiego di alianti e/o elicotteri, oppure lanciati da aeroplani tramite paracadute (paracadutisti).



«Questo trasferimento indica probabilmente un futuro ruolo delle truppe aviotrasportate nelle operazioni offensive in Ucraina. È probabile che faccia parte di uno sforzo per ricostruire le capacità dei paracadutisti dopo che hanno subito perdite significative nei primi nove mesi di guerra», si legge nella revisione. Come riportato nella revisione del 7 aprile, la Russia ha spostato ulteriori truppe nell'area di Bakhmut e ha usato più efficacemente l'artiglieria nella zona, ottenendo alcuni successi. «L'esercito russo, comprese le truppe aviotrasportate, hanno apparentemente rafforzato la zona area: la Russia sta usando ancora una volta l'artiglieria in modo più efficace in questo settore». L'intelligence britannica ha già mostrato «prove» dell'uso del sistema d'arma Tos-1A e, dunque, dei razzi termobarici. A supporto di questa tesi ci sono avvistamenti e video diffusi dalle zone di guerra.