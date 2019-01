Punisce i figli piccoli costringendoli a mangiare sapone e fare flessioni: arrestato

James Pal Kidwell, 40 anni, del Kentucky, è stato arrestato per aver sottoposto i suoi figli di 11 e 13 anni, a sfide fisiche incredibili. È accusato di maltrattamenti dopo aver costretto i suoi bambini a fare flessioni continue per lungo tempo. Allenamenti faticosi che avrebbero messo sotto pressione gli arti dei suoi figli. Ma non solo. Per punizione questo papà (grande e grosso) dai capelli rossi faceva appoggiare i ragazzi con la fronte sul muro, caricando tutto il peso, per oltre mezz’ora. Ma ancor più grave, se possibile, gli faceva mangiare il sapone.



Secondo quanto riferito dal Wkyt, le pene crudeli sarebbero state inflitte quando i giovani, secondo lui, violavano le regole della casa. Sul corpo di uno dei due sono stati riscontrati lividi dopo essere stato preso a pugni dal padre. L’altro, invece, a furia di mangiare sapone aveva delle piaghe nella bocca. Queste ultime punizioni, scoperte dalla polizia, sono avvenute tra giovedì e lunedì scorso a Mount Vernon. Kidwell è trattenuto nel centro di detenzione della contea di Rockcastle con una cauzione di 10.000 dollari. Gli agenti ora stanno ricostruendo i fatti per capire se queste violenze andavano avanti da tempo, e perché nessuno ha denunciato questo comportamento. Anche i ragazzi saranno ascoltati. L’accusa è pesante. L’uomo ha provato a giustificarsi. Ma i segni che hanno sul corpo i figli parlano da soli.

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA