Bimbo ucciso a Napoli, il patrigno: «Ho perso la testa, Valentina ha cercato di fermarmi»

«Sono uscito di casa e ho comprato una pomata in farmacia, volevamo medicarli». Così Tony Sessoubti Badre al giudice stamane durante l’udienza di convalida del fermo per l’omicidio del piccolo Giuseppe a Cardito. Dopo il pestaggio dunque il 24enne è uscito di casa ed è poi rientrato con un farmaco, nel tentativo vano di medicare il bambino e sua sorella. L’uomo ha confermato di avere ucciso il figlio della compagna, usando una mazza: «Il manico della scopa era già rotto e me ne sono servito. Ho colpito i bambini con calci e pugni, ho perso la testa, sono distrutto», ha detto al Gip del Tribunale di Napoli Nord.

Bimbo ucciso a Napoli, la lenta agonia di Peppe: la madre ha assistito al pestaggio

Davanti al Gip, Tony ha anche chiarito la posizione della compagna, Valentina Caso, che avrebbe cercato di fermarlo ma senza riuscirci. Il 24enne venditore ambulante ha raccontato anche della difficile convivenza con la compagna, madre di tre figli avuti da una passata relazione, con cui aveva frequenti dissidi. «Ma volevo bene ai ragazzi come fossero miei - ha spiegato - È solo che, quando hanno distrutto la cameretta, in particolare la sponda del letto acquistata con tanti sacrifici, ho perso la testa».



Resta un «buco» di due ore tra l'aggressione e il momento in cui è stata chiamata l'ambulanza per soccorrere i due bambini. Non è stata subito chiamata l'ambulanza e, quando questo è stato fatto, è stato riferito di un incidente domestico e i due mezzi, un'automedica giunta da Caivano e un'autoambulanza da Frattamaggiore, sono entrambi partiti in codice giallo. «Sono trascorse due ore e forse il bambino si poteva salvare», ha riferito il difensore del 24enne.

Il giudice a breve deciderà se emettere ordinanza. Sessoubti é difeso dall’avvocato Michele Coronella che non ha chiesto misura alternative rimettendosi alla decisione del gip Santoro.



