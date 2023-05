Mercoledì 17 Maggio 2023, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 11:03

La Polonia aggiorna il suo arsenale militare con l’arrivo dagli Stati Uniti dei primi 20 lanciarazzi multipli Himars, ordinati nel 2019 e pagati da Varsavia 414 milioni di dollari (circa 380 milioni di euro). «Ho avuto colloqui con il produttore dei lanciarazzi e con il segretario della Difesa degli Stati Uniti e sono ottimista circa il prossimo ordine di Himars», ha dichiarato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. In totale dovrebbero essere consegnati circa 500 Himars, così come deciso dal Congresso degli Stati Uniti, e il valore complessivo della fornitura ammonta a 10 miliardi di dollari. «La dotazione migliorerà gli obiettivi militari della Polonia in termini di rinnovamento delle sue capacità, rafforzando al contempo l’interoperabilità con gli Stati Uniti e gli altri alleati», ha dichiarato in un comunicato la Defense security cooperation agency (Dsca) statunitense.

Putin, la ricompensa a Kirill per il suo sostegno morale: in dono l'icona miracolosa di Rublev

Al confine

La richiesta di lanciarazzi americani da parte della Polonia risponde alla necessità di ampliare le proprie capacità di difesa, in risposta alle minacce del presidente Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina. E infatti Varsavia ha deciso di schierare il primo Himars proprio al confine con l’enclave russa di Kaliningrad, strategia che verrà presto rafforzata con l’acquisto di centinaia di razzi a lancio multiplo (MLRS). «Queste armi saranno dispiegate nella regione nord-orientale del nostro Paese. Il suo scopo principale è scoraggiare l’aggressore», sottolinea Blaszczak. A marzo, il ministero della Difesa polacco ha annunciato che i sistemi missilistici ad alta precisione Himars sarebbero stati schierati in una struttura militare situata a Olsztyn, a circa 80 chilometri dal confine con l’oblast di Kaliningrad. Blaszczak ripone fiducia nel potenziale di deterrenza dei missili: «Rafforzeranno le nostre forze militari al confine orientale della Polonia e sul lato orientale della Nato». Himars è l’acronimo di M142 High Mobility Artillery Rocket System. Si tratta di una tecnologia lanciarazzi guidata, a medio e lungo raggio, posizionata su un camion tattico da cinque tonnellate. È la Lockheed Martin a produrre questi dispositivi, per un costo unitario di circa 5 milioni di euro, cui si aggiunge il prezzo di ciascun razzo. Questa spedizione di sistemi missilistici è arrivata in Polonia in base a un contratto firmato nel 2019 con Lockheed Martin che prevede la fornitura di venti pezzi, tuttavia Varsavia ha successivamente annunciato che stava negoziando con gli Stati Uniti per l’acquisto di altri lanciatori di questo tipo. «Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la vendita di quasi 500 lanciatori alla Polonia. Questi lanciamissili saranno consegnati il prima possibile. Stiamo cercando di garantire che il nuovo contratto includa la produzione congiunta di lanciatori e missili. Questo è l’obiettivo che ci siamo prefissati», afferma Blaszczak. Nel gennaio 2023 il governo polacco ha annunciato un consistente aumento della spesa per la difesa, che ha raggiunto il livello record del 4% del prodotto interno lordo, un’accelerazione spiegata dal primo ministro Mateusz Morawiecki con il fatto che il Paese ha bisogno di armarsi «più velocemente» a causa della guerra in Ucraina.

Aiuti a Kiev

La Polonia, come approfondisce un’analisi dell’Ispi, gioca un ruolo chiave nel conflitto, spingendo l’Unione europea a fornire maggiori aiuti a Kiev e mettendosi alla testa di un fronte che raccoglie tutta l’Europa centro-orientale con la sola eccezione dell’Ungheria. I leader polacchi sono stati determinanti nel persuadere Berlino in merito alla necessità di fornire all’Ucraina carri armati moderni e, in generale, nel mettere l’Europa di fronte al fatto che l’aggressione russa non potesse essere derubricata a conflitto locale: «L’Ucraina non sarà lasciata sola in questo scontro, perché combatte per tutti noi», ha affermato il presidente polacco Andrzej Duda durante il recente Summit for Democracy. Parole accompagnate dai fatti. Il premier Mateusz Morawiecki è stato uno dei tre leader dell’Europa centro-orientale a recarsi a Kiev a tre settimane dall’invasione per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. Insieme a lui c’erano gli omologhi sloveno, Janez Janša, e ceco Petr Fiala. Duda si è recato a Kiev nell’aprile 2022, mentre i missili continuavano a cadere sulla città, e il suo nome è inciso lungo il Sentiero dei coraggiosi, dedicato ai leader politici che hanno visitato la capitale assediata. Il governo polacco, sottolinea l’Ispi, è stato determinante negli sforzi per persuadere Berlino della necessità di fornire all’Ucraina carri armati moderni: «Non guarderemo l’Ucraina dissanguarsi», il commento di Morawiecki di fronte alle esitazioni tedesche, sfidando le restrizioni alla riesportazione volute da Berlino.

Le minacce

Periodicamente la Russia invia minacce alla Polonia, l’ultima è firmata da Dmitry Medvedev, ex presidente russo da sempre considerato uno dei falchi del Cremlino: «Se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, il destino della Polonia sarebbe quello di scomparire insieme al suo stupido primo ministro». Varsavia è una delle cancellerie più ostili alla Russia, tanto da aver spinto più di una volta per un intervento diretto della Nato al fianco dell’Ucraina, e dal punto di vista geografico la Polonia è uno dei Paesi più esposti alla minaccia russa. Venerdì scorso un oggetto non autorizzato è entrato nello spazio aereo polacco, proveniente dalla vicina Bielorussia, il ministero ha fatto sapere che si trattava di un pallone di osservazione che ha sorvolato la capitale. «Mai la guerra ci è stata così vicina, mai stata così tangibile - ha dtto Duda - Crea tante situazioni diverse, difficili, tante provocazioni, anche quelle a cui assistiamo nelle ultime ore». Per questo, rendendosi conto che la produzione di Himars ordinati agli Usa potrebbe richiedere più tempo del previsto, il governo ha stretto un accordo con un produttore di missili sudcoreano per la fornitura di circa 300 K239 Chunmoo MLRS, che hanno caratteristiche tattiche e tecniche simili ai sistemi statunitensi. I primi K239 Chunmoo MLRS dovrebbero essere consegnati entro la fine dell’anno e secondo la pubblicazione specializzata polacca Defense24 una delle condizioni dell’accordo è il trasferimento di tecnologia per la localizzazione parziale della produzione di questi sistemi in Polonia.

Forniture coreane

Varsavia ha recentemente annunciato una serie di accordi con la Corea del Sud per l’acquisto di quantità significative di armi, tra cui i sistemi di artiglieria semovente K9 Thunder, i carri armati K2 Black Panther e gli aerei da combattimento FA-50. Alcuni di questi accordi prevedono la possibilità di localizzare la produzione di armi sudcoreane presso imprese polacche e il valore totale di questi accordi ammonta a miliardi di dollari. Queste mosse della Polonia dimostrano la determinazione delle intenzioni di rafforzare le proprie capacità di difesa a fronte delle crescenti tensioni. Varsavia cerca di garantire la massima efficienza per respingere possibili aggressioni e, in questo contesto, l’acquisto di sistemi missilistici americani e sudcoreani è una parte importante della strategia. Allo stesso tempo, questi interventi potrebbero provocare una dura reazione da parte della Russia, che ha ripetutamente protestato contro il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Europa. Tuttavia, in una situazione di accresciuta tensione internazionale, la Polonia sembra ritenere giustificato e necessario tale passo per garantire la sicurezza nazionale.