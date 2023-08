Crimea, perché è decisiva per la fine della guerra tra Russia e Ucraina

La Crimea rimane il terreno decisivo di scontro su cui si gioca la fine della guerra tra Russia e Ucraina. "Riuscite ad immaginare di dire ai tedeschi di rinunciare agli stati dell'ex Germania dell'Est per amore della pace? O di dire agli Stati Uniti di restituire l'Alaska alla Russia per amore di pace? È ridicolo, ma per qualche ragione la gente dice all'Ucraina che dovrebbe rinunciare alla Crimea". Lo ha spiegato a "Newsweek" Ben Hodges, l’ex comandante dell’esercito americano in Europa, mentre le truppe di Kiev continuano una lenta spinta verso sud che potrebbe rivelarsi fondamentale per la conclusione di un conflitto innescato da Mosca e che finora ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone. "La parte di terra di questa controffensiva mira ovviamente a recidere, con l'occupazione o con il fuoco, il cosiddetto ponte di terra", ha detto il militare in pensione, riferendosi alla fascia dell'Ucraina meridionale occupata.

IL CORRIDOIO TERRESTRE

Il ponte terrestre, noto anche come “corridoio terrestre”, è uno dei risultati più importanti ottenuti dal presidente Vladimir Putin in 18 mesi di combattimento. Mosca occupa ancora parzialmente quattro regioni ucraine e afferma di averle annesse tutte e quattro nella loro totalità, anche senza controllarle. Perderle, a causa di una controffensiva ucraina, sarebbe logisticamente e simbolicamente doloroso per il Cremlino. L'attuale operazione di Kiev è "una storia di due ponti", ha riassunto in precedenza a "Newsweek" Dan Rice, ex consigliere del comandante in capo ucraino Valeriy Zaluzhnyi. La rottura del ponte terrestre e del ponte sullo Stretto di Kerch isolerà e metterà in pericolo le unità russe in Crimea e nell’Ucraina meridionale. "Una volta abbattuto nuovamente il ponte di Kerch, ciò cambierà completamente le regole del gioco per la Crimea, che è ciò che conta di più - ha spiegato Hodges - Vogliamo tenere d'occhio qual è l'obiettivo finale della controffensiva.

CRIMEA PIETRA ANGOLARE

A volte sento dal Pentagono che vogliamo aiutare a respingere i russi. No, non si tratta di respingerli. Si tratta di un terreno decisivo. Si tratta di isolare la Crimea e poi essere in grado di portare armi a lungo raggio”.

Le forze ucraine stanno attualmente combattendo per raggiungere - spiega "Newsweek" - la rete di linee difensive fortificate della Russia nell'Ucraina meridionale. Le unità di Kiev devono farsi strada attraverso estesi campi minati sotto il fuoco dell’artiglieria, cosa che il presidente Volodymyr Zelensky ha citato come una delle ragioni del ritmo “più lento del previsto” dell’operazione. "A volte sento dal Pentagono che vogliamo aiutare a respingere i russi. No, non si tratta di respingerli. Si tratta di un terreno decisivo. Si tratta di isolare la Crimea e poi essere in grado di portare armi a lungo raggio”, ha detto Hodges. La Crimea è una pietra angolare della rivitalizzata Russia di Putin, la sua conquista della penisola, in gran parte incruenta, è un simbolo dell’audacia di Mosca e dell’impotenza occidentale. Quando i funzionari occidentali calcolano il pericolo di un’escalation russa, alla Crimea viene assegnato un prestigio speciale. Il segretario di Stato Antony Blinken, ad esempio, ha affermato a febbraio che il controllo della penisola è una linea rossa per il Cremlino. L’escalation nucleare è la principale preoccupazione dei leader occidentali. Molti, tra cui il presidente Joe Biden, hanno ripetutamente chiarito che per questo motivo non rischieranno uno scontro diretto Nato-Russia.