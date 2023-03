Macron e la riforma delle pensioni: «Non mi fa piacere ma è necessaria». E conferma la premier: «Borne ha la mia fiducia»

La Francia e la riforma della pensioni - Nessuna marcia indietro da parte del presidente Macron che sta parlando in diretta tv intervistato da France 2 e TF1. Ha stigmatizzato la violenza di questi giorni e ha annunciato che la riforma andrà avanti. Anche a lui, dice, non piace la riforma ma la definisce «necessaria».

Pensioni, cosa prevede la riforma in Francia tanto cara a Macron (diventata legge senza passare dal Parlamento)

«Quando i sindacati manifestano, hanno la loro legittimità, quando organizzano cortei, che lo facciano, sono contrari a questa riforma, io li rispetto»: lo ha detto, in diretta tv, il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo però di «non accettare la violenza quando si è scontenti di qualcosa».

Ho sentito la «rabbia legittima che si esprime in un ambito repubblicano» da parte di alcune professioni che hanno condizioni di lavoro difficili. Lo dice Macron che ha promesso nuove discussioni con i sindacati affinché sia affrontato meglio il tema dei «lavori usuranti». Il presidente della Repubblica ha riconosciuto che le proposte dell'esecutivo su questo punto «non sono abbastanza forti e tangibili».

Emmanuel Macron: "On ne tolérera aucun débordement" pic.twitter.com/XUrenU2yV3 — BFMTV (@BFMTV) March 22, 2023

Macron ribadisce la fiducia a Borne

«Borne ha la mia fiducia per condurre la squadra di governo», ha detto il presidente confermando il sostegno alla premier Elisabeth Borne.

Riforma pensioni, Macron: non è un lusso ma una necessità

«Nel momento in cui vi parlo, pensate che mi faccia piacere fare questa riforma (delle pensioni,ndr)? La risposta è 'nò. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, la risposta è 'sì...'», ha sottolineato il presidente tornando a dire che la riforma previdenziale «non è un lusso», ma è più che mai «necessaria» per riportare il sistema previdenziale in equilibrio.