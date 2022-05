Borne, ex socialista al fianco di Jospin e Royal: dai Trasporti al Lavoro. Ecco chi è la nuova premier francese

Ingegnere, ex socialista, ora è "en marche" con Macron. Ecco chi è Elisabeth Borne, 61 anni, nuovo primo ministro in Francia. Ma chi è? Cosa ha fatto finora e perché è stata scelta?

Borne ha 61 anni, è ormai l'ex ministro del Lavoro del governo Jean Castex dal 2020 al 2022, è iscritta a En Marche. Ha avuto esperienze amministrative nel settore pubblico e privato. Ha lavorato al fianco di Ségolène Royal, e fino a poco tempo fa era uscita dalla rosa dei papabili premier perché considerata "troppo tecnica". E invece a Matignon (l'hotel Matignon è la sede del governo nel VII° arrondissement di Parigi) ci andrà lei. Ed è la prima donna premier in Francia dopo Edith Cresson, che 30 anni fa fu nominata dal presidente socialista François Mitterrand.

Ministeri di peso: dai trasporti al lavoro

Borne è stata ministro della Transizione ecologica (2019-2020) dopo essere stata ministro dei Trasporti (2017-2019) nel primo e nel secondo governo Philippe. Nel 2020, diventa ministro del Lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione economica nel governo del primo ministro Jean Castex, succedendo a Muriel Pénicaud. Qui in basso spiega in un'intervista a Bfmtv di un anno fa il provvedimento che sospende i lavoratori senza Green pass.

Élisabeth Borne: "On a introduit une procédure de suspension du contrat de travail, sans rémunération" pour les salariés sans pass sanitaire valide pic.twitter.com/45FxjU6tPA — BFMTV (@BFMTV) July 20, 2021

Borne ha lavorato come direttrice dell'urbanistica del Comune di Parigi dal 2008 al 2013. Ha ricoperto il ruolo di alto funzionario al Ministero dei Lavori Pubblici. Nel 2013 è stata nominata prefetto di Vienne e della Regione Poitou-Charentes (prima donna a ricoprire questo incarico). Dal 2014 al 2015 è capo di gabinetto con Ségolène Royal, quando era ministro dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile e dell'Energia. Prima ancora è stata consigliere di Jack Lang e poi di Lionel Jospin al Ministero dell'istruzione e poi consulente tecnico per i trasporti quando Jospin (ex segretario del partito socialista) era premier nel governo di "coabitazione" con Chirac presidente.

Borne è stata direttore della strategia della SNCF (l'alta velocità francese) e amministratore delegato del Gruppo RATP, un'impresa statale che fornisce servizi nel settore dei trasporti pubblici.