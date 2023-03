Pensioni, Borne: «Riforma necessaria, sono determinata a trasformare la Francia»

«Sono determinata a continuare a portare avanti le trasformazioni necessarie al nostro Paese con i miei ministri e a consacrare tutta la mia energia a rispondere alle attese dei nostri concittadini». La premier francese Elisabeth Borne si è detta «determinata a continuare a portare avanti le trasformazioni necessarie» alla Francia, dopo l'adozione della contestata riforma delle pensioni. In un tweet pubblicato poco prima di recarsi all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, la premier ha scritto: «Giungiamo al termine di un cammino democratico di questa riforma essenziale per il nostro Paese. È con umiltà e gravità che ho impegnato la mia responsabilità e quella del mio governo. Per il nostro sistema di pensioni per ripartizione. Per il nostro modello sociale».

Francia, "sulle pensioni governo nega democrazia sociale" (Liot)

Borne, l'attacco alle opposizioni

Elisabeth Borne aveva accusato in Aula nel pomeriggio accusato le opposizioni della Nupes di «negare» il ruolo del parlamento ed ha accusato La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon di «considerare più legittima la piazza». La premier, intervenuta all'Assemblea nazionale prima del voto sulle mozioni di sfiducia ha denunciato «l'odio e la brutalità dei dibattiti parlamentari», espressione di «antiparlamentarismo».