Medio Oriente, Salvini: «Lega per la pace, non come Macron»

(LaPresse) "Saranno mesi fondamentali, soprattutto per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Chi sceglierà la Lega alle Europee sceglierà un percorso di pace, mentre qualche leader europeo come Macron ha parlato di guerra e della possibilità di mandare i soldati europei a combattere e a morire fuori dai confini europei. Io da ministro delle infrastrutture faccio ponti". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della festa per i 40 anni del Carroccio, in piazza del Podestà, a Varese.