Pensioni, Francia ancora bloccata dalle proteste: 128 arresti di cui 81 a Parigi

Pensioni Francia - La Francia è ancora bloccata dalle proteste che ormai vanno avanti da giorni contro la riforma delle pensioni. Azioni di blocco sono in corso in depositi di petrolio, porti, strade, nel settore elettrico e nelle università. Per altro la situazione sta peggiorando nelle stazioni di servizio, con il 14,3% dei benzinai che sono a corto di carburante, contro il 12% di ieri, e il 7,13% che è già a secco, contro il 6% di ieri. In particolare, la A55 in direzione Fos-sur-Mer-Marseille è stata chiusa a causa di incendi. Anche il porto di Marsiglia-Fos è totalmente bloccato. Ci sono inoltre manifestazioni violente intorno all'area portuale di Capecure. Ed ancora, il deposito di petrolio di Puget-sur-Agens è bloccato dai manifestanti, così come due rotatorie che servono due depositi di petrolio a nord di Bordeaux. Ieri a Nantes e Parigi sono avvenuti incidenti nel corso delle manifestazioni. Secondo fonti di polizia, sono avvenuti 128 arresti, di cui 81 a Parigi. In più 61 poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti. La situazione è critica anche nelle scuole: nelle primarie è presente tra tra il 40 e il 50% degli insegnanti. Intanto oggi il presidente, Emmanuel Macron, ha detto che vuole riaprire un dialogo con le parti sociali sulle condizioni di lavoro, ma «dobbiamo aspettare qualche giorno, qualche settimana», ha precisato.

Nel pomeriggio, dopo il discorso di Macron, sono già state fissate manifestazioni in tutta la Francia, a Parigi appuntamento alle 18 nella zona di «Stalingrad», a Bordeaux 17:30 a place de la Victoire, a Strasburgo «sciopero barbecue» dei cittadini con i ferrovieri in sciopero. Tensione, infine, in attesa di domani, nona giornata di mobilitazione generale contro la riforma che vuole aumentare da 62 a 64 anni l'età minima per lasciare il lavoro: sono attesi fra 600.000 e 800.000 manifestanti, 12.000 i poliziotti che verranno schierati, una cifra record dall'inizio delle proteste. A Parigi, il corteo taglierà in due la città, dalla Bastiglia all'Opéra,