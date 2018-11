Il Papa All'Angelus piange i copti uccisi dall'Isis perchè cristiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Uccisi solo perchè cristiani. Il Papa all'Angelus ha rivolto il pensiero all'attentato avvenuto in Egitto alcuni giorni fa, riaprendo la grande questione delle persecuzioni anticristiane da parte dell'islam radicale. «Esprimo il mio dolore per l’attentato terroristico che due giorni fa ha colpito la Chiesa Copta- ortodossa in Egitto. Prego per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere cristiani, e chiedo a Maria Santissima di consolare le famiglie e l’intera comunità». I pellegrini erano su un autobus diretto in un monastero quando un gruppo di uomini armati appartenenti all'Isia ha aperto il fuoco, uccidendo anche bambini.I copti sono una minoranza cristiana che in Egitto costituisce il 10 per cento della popolazione. Recentemente sono stati presi di mira dagli estremisti. L'attentato più sanguinoso ha ucciso più di 40 persone ed è avvenuto nell'aprile dell'anno scorso quando in una chiesa scoppiarono alcuni ordigni.